Heldere dag in Aalten

AZSV speelt Capelle helft weg, maar geeft 2-0 voorsprong uit handen

AZSV is de nacompetitie om promotie naar de derde divisie dinsdagavond begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Capelle. Zaterdag volgt in Zuid-Holland de return en wordt duidelijk of de Aaltenaren de finale bereiken. Het zou een sprookje zijn.