Heldere dag in Aalten

met video Boerderij van Meulenvel­ders verkocht en wordt museum, kunstcol­lec­tie Jan en Jetty Homan verhuist van Vorden naar Doesburg

Het Meulenhuus in Doesburg is verkocht en wordt een museum. Daarmee krijgt het Hanzestadje nog een museum binnen de stadsgrenzen. De Doesburgse ondernemer Eddy Berentsen krijgt de leiding over het museum.