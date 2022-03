Henk Meerdink grote overwinnaar in Aalten, CDA wint zetel en blijft de grootste

UpdateAALTEN - In Aalten is Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging (HMV-BBB) de grote winnaar. De partij stijgt van één naar vier zetels, mogelijk met dank aan de samenwerking met BBB van Caroline van der Plas.

Grootste partij in Aalten blijft het CDA, de partij kreeg 3.786 stemmen en wint een zetel en mag er nu zeven bezetten. Behalve de ChristenUnie, die haar ene zetel behoudt, verliezen alle andere partijen.

GemeenteBelangen daalt van vijf naar vier zetels, Progressieve Partij en VVD beide van drie naar twee en D66 had twee zetels en houdt er één over.

Even leek HMV zelfs de tweede partij te worden, maar uiteindelijk haalde GB 220 stemmen meer dan HMV. Henk Meerdink treurde niet en bleef nuchter onder het succes. De Aaltense raspoliticus en boer zat eerder 42 jaar in de gemeenteraad en nam in 2020 afscheid van de raad. Maar na de verkiezingszege neemt hij zijn vertrouwde raadszetel weer in. ,,Het is mooi dat we vier zetels hebben gewonnen. Het wordt tijd dat er weer naar de boeren geluisterd wordt. Ons geluid is de afgelopen jaren niet of nauwelijks gehoord. Dat moet veranderen. We hebben op de lijst ook echt kwaliteit, ook potentiële wethouders.”

In de armen

Naast Meerdink was het CDA dus de grote winnaar. De zittende wethouders Ted Kok en Hans te Lindert vlogen elkaar in de armen toen duidelijk werd dat hun partij straks met zeven zetels in de raad komt te zitten. Het is geen vanzelfsprekendheid. Het CDA heeft bijna overal een veer(tje) moeten laten. Niet in Aalten dus. ,,Het laat zien dat we een uitstekende campagne hebben gevoerd en goed werk hebben geleverd met het college", glunderde Te Lindert.

Quote Bestuur­ders kijken blijkbaar anders naar je prestaties dan de kiezer. Dat doet eerlijk gezegd best pijn. Joop Wikkerink, Progressieve Partij

Minder te spreken was Joop Wikkerink van Progressieve Partij (PP). Zijn partij verloor een van de drie zetels. Begin dit jaar was hij nog uitgeroepen tot beste bestuurder van kleine gemeenten in Nederland, maar dat biedt geen garanties. ,,Bestuurders kijken blijkbaar anders naar je prestaties dan de kiezer. Dat doet eerlijk gezegd best pijn, want ik durf wel te stellen dat we de afgelopen vier jaar goed werk hebben geleverd binnen de coalitie.”

Of hij straks weer wethouder wordt, is nog afwachten. ,,We willen graag door. Ik weet dat de VVD ook heeft verloren, maar als coalitie houden we een meerderheid. Het zal de komende weken moeten blijken hoe het gaat lopen.”

21 zetels

Er zijn 21 zetels te verdelen in Aalten. In 2018 haalde het CDA zes zetels binnen. GemeenteBelangen kreeg er met vijf slechts eentje minder. Daarna volgden de Progressieve Partij en VVD met beide drie zetels en D66 met twee.

Zowel de ChristenUnie als Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging haalde een zetel. Het opkomstpercentage in 2018 was 59 procent. Dit jaar trokken iets meer mensen naar de stembussen: 60 procent.

De coalitie bestaat nu uit het CDA, de VVD en de Progressieve Partij. Deze partijen hebben eerder uitgesproken graag nog vier jaar samen door te gaan.

