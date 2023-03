Hij rijdt véél te hard en slaat met BMW over de kop: hier ontdekte de politieheli de gevluchte bestuurder

De man gaat steeds sneller rijden in zijn BMW, rijdt via Gescher uiteindelijk richting Stadtlohn (net over de grens bij Winterswijk). De politie blijft voor de veiligheid uit zijn buurt. De bestuurder rijdt kennelijk zo hard dat hij uit de bocht vliegt en de auto over de kop slaat.

De warmtecamera ontdekt de man

Onder zwaar verzet wordt de man die uit Stadtlon blijkt te komen in de boeien geslagen. Waarom ging hij er zo hard vandoor? Volgens de Duitse politie reed de man in een gestolen auto, was tijdens de rit onder invloed van alcohol en drugs, beschikte hij niet over een rijbewijs en was hij in het bezit van een gestolen creditcard. In de auto trof de politie ook nog een zak met wit poeder aan, mogelijk verdovende middelen.