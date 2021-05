Hoveniersbedrijf dat geen of half werk leverde verdacht van serie oplichtingen: OM eist maanden cel

Mogelijk vliegtuig­bom gevonden in achtertuin in Dinxperlo, politie doet onderzoek

27 april DINXPERLO - In de achtertuin van twee nieuwbouwwoningen aan de Kwikkelstraat in Dinxperlo is dinsdagochtend mogelijk een vliegtuigbom gevonden. De ‘bom’ werd rond 09.00 uur ontdekt tijdens werkzaamheden.