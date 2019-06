I ❤️ Achterhoek verstopt in Aalten: ‘Nu heeft het een verrassingseffect’

De liefdesverklaring van Hüning aan zijn eigen streek past goed in het groeiende belang van recreatie en toerisme, vindt hij. ,,Ik zit in het bestuur van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme, ik wil niet alleen Aalten, maar de hele Achterhoek uit dragen.’’



,,Recreatie en toerisme zijn een groeipoot, dat zien we ook bij ons bedrijf. Het ABT doet goed werk, nadat Regionaal Bureau voor Toerisme failliet is gegaan heeft het ABT de zaak goed opgepakt, ze zijn nu vijf jaar onderweg en een professionele organisatie.”



De letters I (love) Achterhoek zijn vooral bedoeld voor de gasten van ’t Noorden. Vanaf de Ringweg bij Aalten zijn ze ook helemaal niet zichtbaar voor het verkeer, wie de parkeerplaats van Hünings zaak oprijdt ziet ze staan.



,,De hoogste is zo’n anderhalve meter, dat is het deel van de letters wat er boven uitsteekt, de rest is ongeveer een meter hoog. Als je ze er neerzet lijken ze wel groot, ja, maar van een afstandje valt het wel mee.”