Illegale Oezbeken ‘leefden onder erbarmelijke omstandigheden’ in Aalten: geen werkende douche of wc

Dat zegt woordvoerder Paul van der Burg van de Nederlandse Arbeidsinspectie, die een onderzoek is begonnen naar arbeidsuitbuiting. ,,Deze elf mensen worden zelf nergens van verdacht, behalve dat ze hier niet mochten zijn of werken. Ons onderzoek richt zich op de werkgever en of die zich schuldig heeft gemakt aan arbeidsuitbuiting”, zegt Van der Burg.



De Oezbeken werden dinsdagmiddag aangetroffen tijdens een reguliere controle, in de ruimte boven het Chinees restaurant op die plek. Daar was een verbouwing bezig waar de elf mensen aan werkten, zo vermoedt de Arbeidsinspectie. ,,Dat deden ze zonder dat de werkgever voor hen een werkvergunning had aangevraagd. En dat mag niet.”