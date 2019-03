‘In twee jaar geen rustige avond bij Déjàvu Dinxperlo’

Aalten kijkt naar permanent wonen en criminele activitei­ten op recreatie­par­ken

6 maart AALTEN - Aalten onderzoekt of op de recreatieparken in de gemeente sprake is van illegaal wonen of andere misstanden. Met de kennis uit het project Ariadne moet zicht komen op overtredingen, variërend van permanent wonen in recreatiewoningen tot crimineel gebruik.