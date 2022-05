Inwoners Lintelo willen aanpak ‘levensgevaarlijke’ weg, provincie werkt niet mee: ‘Er zijn veel gevaarlijkere plekken’

,,Voor basisschoolkinderen is het een groot probleem, die kunnen hier amper veilig oversteken. Dat is gewoon levensgevaarlijk”, zegt Hilbert Somsen van Dorp Ontwikkelingsplan Lintelo. Deze belangengroep zet zich in om de kruising veiliger te maken voor fietsers.



Dat dit nodig is, bewijst de situatie woensdagmorgen. Het is ontzettend druk op de weg en sommige ouders, die hun kinderen op de fiets naar school brengen, staan zelfs meer dan vijf minuten te wachten voor het veilig genoeg is om de weg over te steken.



Eén van die ouders is Henrike Vredegoor. Zij steekt met haar twee kinderen bijna dagelijks de weg over. Daar kijkt ze elke keer weer tegenop. ,,Hier oversteken vind ik in mijn eentje al doodeng, met mijn kinderen erbij helemaal.”