Jan Terlouw begon met schrijven door echtgenote Alexandra: ‘Doe alles wat je vrouw zegt, maar niet meteen’

Jan Terlouw, domineeszoon uit het Veluwse Garderen, is vanaf 1993 beschermheer van Bredevoort Boekenstad. Hij was destijds Commissaris van de Koningin in Gelderland. In zijn politieke leven was hij ook fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer en minister van Economische Zaken.



Met jeugdboeken als Pjotr, Koning van Katoren en Oorlogswinter maakte de wis- en natuurkundige naam als auteur. Op latere leeftijd schreef hij ook detectives met zijn dochter Sanne. De laatste jaren is hij vurig pleitbezorger van duurzaamheid. Binnenkort maakt hij zijn debuut als dichter.



Na de koffie gunde hij zijn Bredevoortse publiek een inkijkje in zijn nieuwe bundel. ,,Mijn gedichten zijn atypisch voor het huidige, literaire klimaat. De zinnen rijmen en iedereen kan ze begrijpen.’’