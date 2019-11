Jongen die drie keer jassen stal uit school in Aalten meldt zich bij politie

Regisseur Rots licht haar speelfilm ‘Retrospekt’ toe in thuisstad Bredevoort

4 november BREDEVOORT - Esther Rots, regisseur van Retrospekt, licht haar speelfilm zelf toe bij de vertoning in het Grachthuys in Bredevoort. Rots keert daarvoor komende zaterdag 7 november terug naar de plaats waar ze is opgegroeid. Ze wordt in het Grachthuys geïnterviewd door wethouder en en oud-directeur van basisschool ’t Bastion Hans te Lindert.