Jongerenparty's, waarvan een met 40 man, aan banden gelegd: ‘Ze snapten dat ze fout zaten’

De ‘co­vid-kil­ler’ van uitvinder Joop Coerman: ‘Hier hebben mensen echt wat aan’

31 december DINXPERLO - Een apparaat dat het rondzwevende coronavirus in een ruimte doodt? Uitvinder Joop Coerman heeft thuis in Dinxperlo al een prototype staan. Werkt prima, zegt hij. Nu is het wachten op een grote partij die het apparaat daadwerkelijk in productie wil nemen.