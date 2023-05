Kans op overwegend bewolkt weer in Aalten vanochtend

Noodkreet uit Achterhoek over uitkleden ziekenhuis: ‘Onvoldoen­de inspraak gehad’

De Achterhoek maakt zich grote zorgen over het uitkleden van de spoedeisende hulp en intensive care (IC) in Zutphen. Dat schrijven de gemeenten uit die regio in een alarmerende brief aan zorgminister Ernst Kuipers en zijn collega Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.