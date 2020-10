Karpermeer: derde deel van zestig caravans wordt permanent bewoond

AALTEN - Op het Aaltense recreatiepark Karpermeer waren 21 caravans als woning in gebruik. Dat is gebleken na een controleactie, die begin dit jaar werd gehouden. Sindsdien zijn vijf bewoners verhuisd naar een woning elders.

De eigenaar van het recreatiepark heeft daarom van de gemeente Aalten een dwangsom opgelegd gekregen. Aalten kwam in actie omdat recreatieparken als het Karpermeer alleen recreatief gebruikt mogen worden. Het permanent wonen in een caravan of recreatiewoning is strijdig met het bestemmingsplan.

De gemeente spreekt bewust niet de bewoners van de caravans aan, maar de eigenaar van het recreatiepark. Die krijgt tot 1 april 2021 de tijd om een eind te maken aan het wonen op het Karpermeer. Volgens de gemeente staat de eigenaar het ‘onrechtmatige gebruik’ van de caravans toe en kan hij dat ook beëindigen.

10.000 euro per maand

Voor iedere maand dat dit na 1 april niet is gestopt moet er 10.000 euro worden betaald. Omdat recreatiepark Karpermeer uit twee percelen bestaat, is er ook twee keer een dwangsom opgelegd.

Aalten kwam begin februari samen met de politie in actie. Alle zestig stacaravans en recreatiewoningen werden bezocht en gecontroleerd, net als alle mensen die het terrein wilden verlaten of bezoeken. Begin september werd bungalowpark Schepersveld in de buurtschap Haart op dezelfde wijze gecontroleerd.

Parken veiliger maken

Aalten voert de acties uit in samenwerking met het Gelderse project Ariadne. Dat is erop gericht om vakantieparken in Gelderland veiliger te maken. Ariadne richt zich ook op criminele activiteiten, maar die werden vooraf niet door Aaltens burgemeester Anton Stapelkamp verwacht. De acties zijn van tevoren aangekondigd, zowel de eigenaars van vakantie- en bungalowparken als de bewoners hebben vorig jaar bericht gekregen dat er gecontroleerd wordt.