Kevin Wevers, held van de oudjes en hun huishoudelijke hulp

Jan Terlouw begon met schrijven door echtgenote Alexandra: ‘Doe alles wat je vrouw zegt, maar niet meteen’

28 oktober BREDEVOORT - Dr. Jan Terlouw is tegen wil en dank en door toedoen van zijn in augustus vorig jaar overleden echtgenote Alexandra van Hulst schrijver geworden. De kernfysicus, die als linkshandig kind verplicht rechts moest leren schrijven, had een grondige hekel aan het ambacht.