Kind (4) gewond door aanrijding met taxi in Aalten

Tractor met volle mesttank kantelt en landt onderstebo­ven in Aalten

1 juli AALTEN - Een tractor met daarachter een volle mesttank is deze woensdagmiddag over de kop geslagen op de rotonde in de Admiraal De Ruyterstraat in Aalten. Door nog onbekende oorzaak kantelde de mesttank tijdens het rijden en bleef ondersteboven liggen.