Kippenvelmoment: Poes Asgard na 14 maanden vermissing terug bij haar baasje in Breedenbroek

Tijgermug lijkt definitief verdwenen uit Aalten

15 augustus AALTEN - De Aziatische tijgermug heeft zich in 2019 niet laten zien in Aalten. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het insect dit jaar niet gevonden in het Achterhoekse dorp, zo bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).