Kleinzoon achterhaalt hoe zijn opa wist te ontsnappen uit een Duitse vrachtwagen

Willy Markus verraadde tientallen verzetsmen­sen in Achterhoek

AALTEN/DOETINCHEM - Willy Markus mag omschreven worden als een labiele en volgzame figuur, de geboren Doetinchemmer (1902) was sluw en koelbloedig genoeg om in WOII te infiltreren in het Aaltense verzet en zeker 27 mensen aan te geven bij de bezetter. Markus komt zijdelings voor in het recent verschenen boek Verzet, Verraad, Vrijheid, van Gerrit Wiechert Kleisen junior dat onder meer in de Achterhoek speelt.

13 september