Lege plekken in Aalten en Dinxperlo gevuld met tientallen betaalbare woningen: ‘We spannen ons in voor woningbouw’

Beide percelen liggen al lang braak. Aan de Aaltense Ludgerstraat verdween in 2007 de Technische School. Aan de Nieuwstraat in Dinxperlo werd een rij oudere woningen gesloopt. Daarna bleef de grond jarenlang ongebruikt liggen. Volgens een woordvoerder van eigenaar woningcorporatie De Woonplaats begint aannemer Fijn Wonen in het voorjaar met de bouw.



Zo ver is het aan de Ludgerstraat in Aalten nog niet, volgens de woordvoerder wordt er al wel over een bouwplan gesproken. ,,We spannen ons in voor woningbouw, het is nog niet duidelijk hoeveel en welk type.”



Volgens wethouder Ted Kok ging het een aantal jaren geleden nog om vijftig of meer woningen, maar dat was inclusief een appartementencomplex. Kok weet wel dat de woningen nodig zijn, omdat de wachttijd voor een betaalbare huurwoning oploopt.