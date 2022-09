Ludgerpad als eerbetoon aan man die ons het geloof bracht: ‘Wandelaars de schoonheid van de Achterhoek laten zien’

Reliek van St Ludger naar kerk in Vierakker

VIERAKKER - De Willibrorduskerk in Vierakker krijgt een reliek van St Ludger, de streekheilige van de Achterhoek en stichter van de eerste kerken in deze regio. Het gaat om een klein stukje van het gebeente van de heilige, die is bijgezet in een crypte in het Duitse Werden.

23 maart