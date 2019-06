Mag ik op je bank slapen? Marleen uit Aalten ontdekte de wereld via ‘couchsurfing’

Even is ze terug bij haar ouders in Aalten. Na een wereldreis van twee jaar kan ze weer intens genieten van het niet meer hoeven zoeken naar een slaapplek.



Wel verbaast ze zich over de rijkdom in Nederland. En de hoeveelheid spullen die iedereen heeft. Het staat zo in contrast met wat ze bijvoorbeeld in Afrika heeft gezien.



,,Een man in Kameroen liet mij eens zijn huisje zien waar hij woonde. Er stonden alleen een bed en een stoel. De koelkast die hij had, had hij net weggegeven aan een gezin met een baby. Die hadden hem meer nodig, vond hij. Die minimalistische instelling spreekt me erg aan.”