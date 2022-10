Man (35) bekent met hakbijl te hebben ingeslagen op eigenaar smartshop Winterswijk

Vrouwen maken inhaalslag in Achter­hoeks mannenbol­werk; stijging van aandeel in gemeentera­den

DOETINCHEM - Het gaat langzaam, maar het aandeel vrouwen in de Achterhoekse politiek lijkt bezig met een inhaalslag. Het aantal vrouwen in de gemeenteraden is na de verkiezingen en de vorming van de verschillende colleges behoorlijk gestegen: van 58 begin dit jaar naar 70 voor de zomerstop.

