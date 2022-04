Man klaagt ’s nachts bij vrouwen op straat over geblaf van hond: even later heeft hij een beschadigd raam

over de grensBOCHOLT - Een bewoner van een huis aan de Neustrasse in Bocholt (Duitsland), niet ver van Aalten, klaagde midden in de nacht bij twee vrouwen over het geblaf van hun hond. Even later hoorde hij een vreemd geluid en zaten er zes cirkelvormige beschadigingen in zijn raam.