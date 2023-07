Man zwaargewond bij eenzijdig ongeluk, omstander trekt slachtoffer uit rokende auto

Lintje voor Ronny Papen als dank voor 25 jaar inzet voor Eefsele

Als dank voor zijn inzet voor buurschap Eefsele, de Calixtusbasiliek in Groenlo en het vele vrijwilligerswerk op basisschool de Ni-je Veste in Groenlo, is Ronny Papen zaterdag gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding. Papen kreeg de versierselen in de feesttent in Eefsele opgespeld door burgemeester Annette Bronsvoort.