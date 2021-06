Mannen bellen uit het niets aan met bizar verzoek: ‘Is uw dochter thuis voor een blind date?’

Veel meer doodgere­den reeën: ‘Als je zo’n dier laat liggen, heb je geen respect’

16 mei AALTEN/ LICHTENVOORDE - ,,Het was nummer vier vanochtend. En alleen al in de buurt van Lichtenvoorde en Aalten.” Herman Simmelink, bewoner van het Aaltense buitengebied, heeft het over doodgereden reeën. Door de drukte in het buitengebied zijn er dit jaar veel meer slachtoffers.