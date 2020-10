Mannen stropen Achterhoeks buitengebied af voor lege schuur; politie blij met ‘alerte melders’

Over de Grens Nederland­se coronapa­tiënt voorlopig niet naar ic in Duitsland: ‘Geen capaciteit voor’

12 oktober BOCHOLT - Nederlandse coronapatiënten die zo ziek zijn dat ze op de intensive care (ic) opgenomen moeten worden, kunnen voorlopig niet in Duitsland terecht. Er is namelijk onvoldoende ic-capaciteit in de ziekenhuizen in ons buurland om ook Nederlanders te kunnen verzorgen.