Marechaussee schiet drie keer bij arrestatie van ‘vuurwapengevaarlijke’ Aaltenaar op A50

Bovendien reageerde de Aaltenaar volgens de Marechaussee niet op de aanwijzingen die de marechaussees hem gaven, waardoor zij het noodzakelijk vonden de waarschuwingsschoten te lossen.



De man was op de A50 bij de afslag Vaassen in de berm beland met zijn auto, nadat hij hier de macht over het stuur was verloren. Toen was er al een tijd een achtervolging gaande, die tegen half drie ’s nachts begon de A12 bij Arnhem-Noord. De man ging er daar vandoor, nadat de Marechaussee hem wilde controleren in het kader van Mobiel Toezicht Veiligheid.