Marjan zoekt stambomen uit: ‘Van bruiloft komt bruiloft’

Mijn hobby„Eerst heb ik de genealogie van mijn vaders kant, de familie Korten, uitgezocht. Ik kwam tot 1640’’, vertelt Marjan Harmsen-Korten (57). „Daarna de familie Jentink, mijn moeders kant, tot 1623. Toen de familie Harmsen en de voorouders van mijn beide oma’s. Je komt zulke leuke dingen tegen: Steenbakker Harmsen bakte in 1875 op de Haart, waar hij landbouwer was, de stenen voor de Sint-Georgiuskerk in Bredevoort.”