Meisje (15) krijgt ‘gratis’ gewerkte uren alsnog betaald van supermarkt; vader geschrokken van doodsbedreigingen aan adres super

Eurohal en Aladnahal 'vergroenen’ met zonnepane­len op het dak

26 maart DINXPERLO/ AALTEN – De sporthallen in Dinxperlo en Aalten krijgen zonnepanelen op het dak. Doordat de gemeente Aalten ook de verlichting in de Eurohal in Dinxperlo en Aladnahal in Aalten vernieuwt, daalt de energierekening flink.