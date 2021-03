Meisje (15) moet gratis werken volgens woedende vader: Jumbo voelt zich ‘aan schandpaal genageld’

Sneeuw­vrije straten deze week? Vergeet het maar

9 februari DOETINCHEM - Nog deze week met de auto over sneeuwvrije straten rijden? Vergeet het maar. Op veel plekken in de Achterhoek wordt door gemeenten niet gestrooid of geveegd. Daar komen ze gewoonweg niet aan toe. Dus blijft het her en der spekglad.