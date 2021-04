Mevrouw Piek (102) wordt verrast op haar verjaardag en doet spontaan een dansje

Aalten en Montfer­land aangeslo­ten bij Meld Misdaad Anoniem

6 april AALTEN/ DIDAM - Aalten en Montferland zijn als eerste gemeenten in de Achterhoek en Liemers aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Dit houdt in dat de Aalten en Montferland direct via Meld Misdaad Anoniem worden gebriefd als er vanuit hun gebied een anonieme tip is binnengekomen over misdaad.