Minder hard op de Autobahn en duurdere benzine: Dit kun jij weleens gaan merken van de Duitse verkiezingsuitslag

1. Meer betalen voor benzine bij de Duitse pomp

Bij onze oosterburen heet de auto in de volksmond ‘Papas Liebling’. ,,De auto is in Duitsland nog veel belangrijker dan in Nederland”, zegt Paul Sars, hoogleraar Duitse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.



Tegelijkertijd willen Die Grünen, met bijna 15 procent van de stemmen de derde partij, sneller een hogere prijs voor benzine doorvoeren om de zogenoemde Energiewende, de grote overstap op duurzame energiebronnen, te bekostigen.



Extra heffing op de brandstof zou ertoe kunnen leiden dat het nóg minder loont over de grens te tanken, weet ook Sars. De Duitse overheid heeft in januari al een CO2-heffing van zo’n 7 cent per liter op benzine, diesel, gas en stookolie ingevoerd, die de komende jaren verder oploopt.