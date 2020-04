Motorrijder overleden na aanrijding met auto in Dinxperlo, drie gewonden

Twee patiënten uit Achterhoek bezweken aan corona; één ziekenhuis­op­na­me erbij in afgelopen 24 uur

23 april DOETINCHEM - In de afgelopen 24 uur zijn in de Achterhoek twee coronapatiënten bezweken aan het besmettelijke longvirus. De overleden patiënten komen uit de gemeenten Berkelland en Doetinchem. In het afgelopen etmaal is slechts één coronapatiënt met ernstige klachten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een inwoner van Aalten.