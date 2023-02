Mountainbikers door gemeentehuis Aalten: ‘Een beetje gekkigheid’

In Aalten deden vrijdagavond zo’n zeshonderd deelnemers mee aan de tweede editie van de Nightride. Bij het fietsevenement was een spectaculair parcours aangelegd, waarbij mountainbikers onder andere door het gemeentehuis fietsten.

,,Uit gekheid bedachten we dat het verkeerstechnisch beter was om door het gemeentehuis te fietsen”, zegt organisator John Theissen van fietsgroep ’t Muurtje lachend. Zo’n zeshonderd deelnemers konden het spectaculaire parcours in Aalten ervaren. De deelnemers werden bij het gemeentehuis ontvangen door het feestelijke dweilorkest ‘Van Toeten Noch Bloazen’.

Theissen vertelt hoe het evenement ooit is ontstaan. ,,Dit is voor de lol bedacht in de coronatijd. Toen konden we niet veel en gingen we als kleine groepjes in de avond fietsen. We vonden het zo leuk om in het donker te fietsen, dat we tot dit idee zijn gekomen. Een beetje gekkigheid is ontzettend mooi, dachten we zo.”

De deelnemers van de Nightride kwamen voornamelijk uit de regio. ,,Maar we hebben ook ontzettend veel aanmeldingen van Duitsers gehad. En ik denk dat we meer dan tweehonderd deelnemers hebben die verder weg wonen dan Doetinchem.”

De Nightride is volgens Theissen vooral bedoeld om een leuke fietsavond te hebben. ,,Het is heel laagdrempelig en het is allemaal puur voor de fun. We hebben honderd jeugdleden die meedoen en het gaat dan ook zeker niet om snelheid.”

De deelnemers legden een parcours af van 35 kilometer. De jeugd hield het bij 20 kilometer. De mountainbikers begonnen bij het clubhuis van fietsgroep ’t Muurtje en vervolgden hun route onder meer door het gemeentehuis en over de markt van Aalten.

Fietsen populairder

Theissen merkt dat het fietsen sinds de coronatijd erg populair is geworden. ,,Dat was het natuurlijk sowieso al in de Achterhoek. En Aalten is met twee grote verenigingen ook echt een fietsplaats. Maar wij zijn als vereniging enorm gegroeid na de coronatijd.”

Waar fietsgroep ’t Muurtje tien jaar geleden nog zo’n vijftien leden had, ligt dat aantal nu op 115. Theissen vindt het lastig te verklaren waar dat precies aan ligt. ,,Je merkt dat het een hechte groep is en we vinden het fietsen gewoon ontzettend leuk om te doen.”

