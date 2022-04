Muziekschool Boogie Woogie blijft achter met restschuld; Oost Gelre wil niet meebetalen

UPDATE Dood aangetrof­fen man in Aalten niet door misdrijf om het leven gekomen

AALTEN - Aan de Gendringseweg in Aalten is vanochtend een overleden man gevonden bij een boerderij. De persoon lag langs de kant van een zijweg die leidt naar een minicamping. Uit een schouw van het lichaam is aan het begin van de middag gebleken dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

