Na brand in Aalten: 'Zonnepanelen op dak zijn 100 procent veilig'

Het woekert rond de graven van Levij en Hendrina in Bredevoort

BREDEVOORT - 28 jaar oud was Levij Mozes de Haas toen hij in 1816 trouwde met zijn Winterswijkse bruid Hendrina Caspers Cohen. De informatie over dit joodse echtpaar staat te lezen op hun grafsteen. Stond, moet je dan zeggen, want die steen op de joodse begraafplaats in Bredevoort is niet meer toegankelijk.