Nederlander betast jongen (12) in zwembad Bahia in Bocholt

De jongen was met zijn vader in de sauna van het zwembad in het kader van de zogenaamde nachtsauna, die daar vaker wordt gehouden. In een van de baden in het saunagedeelte werd de jongen enkele keren door de man betast. Dat werd door de vader van de jongen gezien en toen zijn zoon zijn vader had gewaarschuwd ging deze de verdachte man achterna. Toen de vader hem opriep te blijven staan ging de man ervandoor. Bij de kassa van het zwembad werd de man tegengehouden.