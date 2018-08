Nick helpt aardbevingslachtoffers op Lombok: 'Twee vrienden zijn dood'

Achterhoek­se koeltepar­ken nooit aangelegd ondanks subsidie

2 augustus BREDEVOORT/LICHTENVOORDE - Van het plan om acht koelteparken aan te leggen in de Achterhoek, is maar weinig terechtgekomen. Van de 100.000 euro subsidie die de provincie Gelderland hier in 2008 voor had klaarliggen, is de helft blijven liggen.