Nieuw zorgcentrum in Aalten op plek van voormalige school

Die wolf in de Achterhoek, is die wel écht wild of een hybride? ‘Zwervende wolf is vanuit Duitsland zo hier’

WINTERSWIJK/ ZELHEM - Nu de wolf vaker wordt waargenomen in de regio, zijn er ook mensen die vraagtekens zetten bij de snelheid waarmee het roofdier terugkeert in Nederland. Sommigen beweren zelfs dat de dieren die vorige en deze week zijn gezien in de Achterhoek, geen wilde wolven zijn.

12 mei