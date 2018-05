NVWA: in Aalten gevonden mug is geen tijgermug

Dodelijke hondenziek­te nog niet in grensregio, wel zorgen over te weinig inentingen

19 mei NIJMEGEN - De voor huisdieren mogelijk dodelijke Ziekte van Carré in nog niet aangetroffen in de grensregio met Duitsland tussen Boxmeer en Winterswijk. Dierenartsen in de regio maken zich wel zorgen over de trend dat steeds minder mensen hun huisdieren laten inenten.