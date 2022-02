Officier eist dat stel geen dieren meer mag houden na vondst van enorme hoeveelheid vermagerde en zieke dieren



AALTEN - Sterk vermagerde paarden en pony’s, vervuilde stallen, zieke dieren waar geen dierenarts bij was gehaald, honden en katten in sterk vervuilde ruimtes, geen of onvoldoende water en voedsel, slecht geventileerde onderkomens. Vogels in een volière waar ze geen overdekt hokje hadden tegen de kou en er samen met knaagdieren – cavia’s en konijnen- in zaten. En steeds kwamen er meer dieren bij.