Onbewaakte overwegen mogelijk sneller beveiligd als proef in Aalten slaagt

Speciaal voor deze overgang in de buurtschap Lintelo is een simpeler aanpak uitgewerkt, die minder kabels, minder graafwerk en daardoor minder geld vergt. Als de proef slaagt, kan ProRail voor een veel lagere investering onbewaakte overwegen beveiligen. Dat kost nu minimaal 1 miljoen euro per spoorwegovergang. Daarvan zijn er in Nederland nog enkele tientallen. ProRail wil het liefst van alle overwegen af, maar in ieder geval van de onbewaakte . Die in de Tuunterweg in Lintelo heeft alleen de rood-witte Andreas-kruizen.

Betonblokken

De overgang is voor auto’s en landbouwvoertuigen geblokkeerd met betonblokken. In april 2018 kwam op deze overgang een 19-jarige jongen uit de buurt om het leven, toen hij met zijn auto de spoorbaan overstak . Prorail sloot de overgang een dag na het dodelijke ongeval af, alleen voetgangers en fietsers kunnen er nog oversteken. De spoorwegovergang in de Tuunterweg wordt dit najaar op een andere manier beveiligd. Volgens een woordvoerder van Prorail is dat niet zichtbaar, de Tuunterweg krijgt gewone waarschuwingslichten en spoorbomen. ,,Voor het eerst leggen we de bekabeling niet in de grond, maar langs de spoorstaven, dus bovengronds. Daarnaast werkt deze onafhankelijk van het gewone veiligheidssysteem, daar is ook geen bekabeling voor nodig.’’

Assenteller

Zien wat het oplevert

De pilot in de Tuunterweg is nodig om te zien of deze aanpak ook daadwerkelijk goedkoper is. ,,Als het werk is afgerond en draait kunnen we zien wat het oplevert. Of het goedkoper is, zowel in de voorbereiding, de aanleg als in het onderhoud.’’



ProRail telt in heel Nederland nog 180 spoorwegovergangen die afgesloten zouden moeten worden. Met veertig daarvan zijn inmiddels afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de afsluiting of beveiliging.