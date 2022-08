Oogstmachine vliegt in brand in Aalten, grote rookwolken van ver te zien

Kinderraad in Aalten maakt plaats voor jongeren­raad

AALTEN - De gemeente Aalten krijgt komend schooljaar een eigen Jongerenraad. In de nieuwe raad is in eerste instantie plek voor jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar oud. Met de komst van de jongerenraad wordt de bestaande Kinderraad opgeheven.

31 juli