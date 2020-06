Ook zoveel mieren in huis? Daar kom je lastig vanaf, weten deze experts

Henk Meerdink vertrekt na 42 jaar uit Aaltense gemeente­raad, als laatste landbouwer

17 juni AALTEN – Henk Meerdink stapt na 42 jaar uit de gemeenteraad van Aalten. Zijn vertrek werd dinsdagavond meegedeeld door burgemeester Anton Stapelkamp, maar in zijn partij Henk Meerdinks Volksvertegenwoordiging had hij twee jaar geleden al aangegeven dat hij halverwege wilde stoppen. De Aaltenaar is 76 jaar oud. ,,Ik heb het altijd met plezier gedaan, maar het is mooi geweest.”