Ouderen uit Aalten krijgen voorrang als ze een nieuw appartement willen huren

Fruit als gezond alterna­tief voor bitterbal nog stap te ver in Doesburgse kantines: ‘We laten het sudderen’

Een appel of peer in plaats van een tosti of zakje chips? In Doesburg lukt het nog niet om gezonde producten aan te bieden in sportkantines. ,,Maar we geven de moed nog niet op en laten het onderwerp sudderen.”