Overleden man gevonden bij boerderij in Aalten, politie doet onderzoek

Uitver­kocht huis voor Pieter Omtzigt in Bredevoort

BREDEVOORT - Politicus Pieter Omtzigt stond vrijdagavond voor een uitverkocht huis in de Koppelkerk in Bredevoort. Hij gaf daar een lezing over zijn zorgen rond de Nederlandse rechtsstaat, op uitnodiging van het reguliere Kenniscafé dat regelmatig in de Koppelkerk gehouden wordt.

19 maart