Personeel én directeur sociale dienst vrezen toekomst na vernietigend rapport

Ook directeur Betty Talstra moet vrezen voor haar positie. Veelzeggend: terwijl woensdag het vernietigende rapport werd gepresenteerd, ontbrak de directeur vanwege ‘andere verplichtingen’. ,,We zijn in gesprek met Talstra over haar toekomst binnen Laborijn”, zegt Jorik Huizinga, wethouder van Doetinchem en voorzitter van het dagelijks bestuur.



Huizinga wil niet bevestigen dat ‘een gesprek over haar toekomst’ voor Talstra eigenlijk staat voor een weg naar de uitgang. Maar het rapport van Berenschot (download het hier in pdf-formaat) is zo vernietigend dat niet moet worden opgekeken van een vertrek van Talstra of meer leidinggevenden bij Laborijn. Zelf gaat Talstra niet in op de vraag om een reactie op het rapport en haar wankele positie. ‘Geen reactie’, appt ze.