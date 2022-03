Pionier Sylvia Heinen vertrekt met een glimlach en een traan; wisseling van de wacht bij de Koppelkerk

Kerkelijke kunst uit gesloten Achterhoek­se kerken verscheept naar het buitenland: ‘We noemen het zelf kerkelijk vaatwerk’

BREDEVOORT/ VRAGENDER - Jarenlang hebben er kunstwerken in kerken in Bredevoort en Vragender gestaan. Nu de godshuizen gesloten zijn voor de diensten staan de kruiswerkstaties, kelken en monstrans in kerken in Albanië en de Filipijnen. ,,Het is mooi dat die spullen een nieuw, passend thuis hebben gevonden.”

