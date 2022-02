Politie: gedumpte Audi in Bredevoort tóch niet betrokken bij plofkraak in Duitsland

,,Daarbij is duidelijk geworden dat er in Edemissen een ander type Audi betrokken was dan de wagen die in Bredevoort is gevonden. Er lijkt dus geen link te zijn”, zegt een politiewoordvoerder.



Na de vondst van de wagen in Bredevoort destijds, ging zowel de Nederlandse als de Duitse politie er nog van uit dat het deze Audi was, die was gebruikt bij de plofkraak op een bankfiliaal in de Duitse plaats, vlak bij Hannover. Mede doordat er spullen in de wagen lagen die gebruikt kunnen worden voor een plofkraak, maar ook omdat de beschrijving van de wagen – een donkere Audi – overeen kwam met het uiterlijk van het gevonden voertuig.