Politie neemt 17 verwaarloosde dieren in Aalten in beslag: ‘We kennen het adres’

Er werden 12 paarden, 4 geiten en één schaap in beslag genomen. De politie had eerder signalen gekregen dat de dieren verwaarloosd zouden worden.



,,We kennen het adres, we zijn er in verband met de toestand van de dieren recentelijk eerder geweest", zegt politiewoordvoerder Simen Klok. Hoe de gezondheidstoestand van de dieren is kan de woordvoerder niet aangeven.